O Ministério Público pede a suspensão do Benfica das competições desportivas na sequência do caso dos emails, de acordo com a CNN Portugal que teve acesso ao despacho da acusação.



Trata-se, de resto, de uma pena acessória justificada pelo grau de ilicitude dos factos, o seu modo de execução e o grau de violação dos deveres impostos.



O MP pede também a proibição do exercício da profissão ou atividade de agente desportivo para o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para o antigo assessor jurídico dos encarnados, Paulo Gonçalves, para o antigo presidente do Vitória de Setúbal, Fernando da Silva Oliveira assim como para os ex-dirigentes dos sadinos Vítor Hugo Valente e Paulo Grencho.



Recorde-se que a SAD do Benfica é acusada de crimes como corrupção ativa, oferta indevida de vantagem e fraude fiscal qualificada no âmbito do caso dos e-mails. Luís Filipe Vieira é acusado de ser o mentor do esquema que teria como objetivo a subversão da verdade desportiva pelo controlo de outros clubes que facilitariam nos jogos contra o Benfica.

A mesma suspensão das competições desportivas é pedida para o V. Setúbal, que, apesar de à data dos factos ainda disputar a I Liga, encontra-se atualmente na segunda sistrital da AF Setúbal. Os sadinos respondem ainda por corrupção passiva, recebimento indevido de vantagem de fraude fiscal.



A acusação diz respeito ao período entre 2016 e 2019.

O Benfica reagiu em comunicado e garantiu que «se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses».