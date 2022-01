O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é considerado suspeito de recebimento indevido de ‘luvas’ em 55 negócios de transferência de jogadores do clube encarnado, avança a CNN Portugal.

As compras e vendas dos atletas ocorreram entre 2012 e 2020 e geraram mais de 10 milhões de euros em comissões, segundo consta num relatório da Autoridade Tributária no processo da operação Cartão Vermelho, a que a CNN teve acesso.

Os empresários Bruno Macedo, Ulisses Santos, Isidoro Gímenez e Giuliano Bertolucci, considerados próximos de Vieira pelo inspetor tributário Paulo Silva e pelo procurador Rosário Teixeira, receberam comissões pelos serviços de intermediação nas referidas transferências em sociedades no estrangeiro.

Os agentes, segundo a investigação, podem ter servido um alegado esquema do antigo presidente do Benfica para receber de volta uma boa parte do valor das comissões, de forma encapotada.

Apesar de nos documentos a que a CNN Portugal teve acesso estarem informações sobre todos os negócios, há um que salta à vista: a aquisição dos direitos de Julien Weigl, que gerou mais de 2,5 milhões de euros em comissões. Esta transferência não teve intermediário, mas os inspetores tributários referem que Vieira sugeriu Ulisses Santos como alegado beneficiário de uma comissão de intermediação, mesmo não tendo qualquer interferência no negócio.

