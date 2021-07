Luís Filipe Vieira foi interrogado durante cinco horas no Tribunal Central de Instrução Criminal este sábado, sendo que a audição do presidente do Benfica suspenso já terminou.

À saída do TIC, o advogado do presidente do Benfica, Magalhães e Silva considerou que as explicações dadas pelo seu cliente «ilibam-no integralmente».



«O Sr. Luís Filipe Vieira afirmou estar inocente. As explicações que Vieira deu, do meu ponto de vista, ilibam-no integralmente», referiu, aos jornalistas.

Durante o interrogatório com Carlos Alexandre, Vieira foi confrontado, nomeadamente, com escutas telefónicas. O advogado adianta que o juiz do TCIC perguntou «tudo aquilo que entendeu» em face dos indícios de prova existentes. A responder, Vieira permaneceu calmo e «em nenhuma vez» se exaltou.



Magalhães e Silva adiantou que o presidente do Benfica tem autorização do juiz Carlos Alexandre para estar com o filho, Tiago Vieira, e frisou que este desconhece o facto de Rui Costa ter assumido as funções de presidente do emblema encarnado.



«O Sr. Luís Filipe Vieira não disse nada que pudesse prejudicar o filho. Sobre o Rui Costa? Como compreende, tive o cuidado de não lhe dizer. Como não há contacto com meios de comunicação social, não lhe dei nota do que se passou entre ontem e hoje», disse.



«Ele conhece a realidade do Benfica e sabe perfeitamente que a partir do momento em que suspende funções, o que deve acontecer é o vice-presidente passar a ser o presidente. Sabe efetivamente quem é o substituto enquanto durar a suspensão. A situação tal como apareceu publicamente tem merecido os comentários globais que os senhores conhecem. Antes do interrogatório, seria obviamente a última coisa que diria a Vieira», acrescentou.