Luís Filipe Vieira enviou duas cartas a solicitar a renúncia aos cargos que ocupava no Benfica, confirmou a TVI.

Os pedido foram aceites, e têm efeitos imediatos, pelo que Vieira já não é presidente do clube e da SAD.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira suspendeu-se inicialmente da presidência do clube no seguimento da «Operação Cartão Vermelho», na qual é suspeito de desviado dinheiro do Benfica e nesta quarta-feira a SAD dos encarnados confirmou, em comunicado enviado à CMVM, o afastamento do dirigente da administração da SAD e o prazo de 30 dias para que abandonasse o cargo se o impedimento de contactar a administração da SAD se mantivesse ou não deixasse a sociedade voluntariamente.

Luís Filipe Vieira foi eleito presidente do Benfica pela primeira vez a 31 de outubro de 2003. Em outubro de 2020 foi reeleito presidente do clube e reconduzido para um sexto mandato que chegaria ao fim em 2024.

Vieira chegou a anunciar que deixaria a presidência das águias em 2024, tendo indicato o nome de Rui Costa para a linha da sucessão. As circunstâncias atuais acabaram por antecipar este cenário.

Rui Costa assumiu a presidência do Benfica desde 9 de julho, tendo o clube comunicado que vai a eleições para eleger os novos órgãos sociais até ao final deste ano.

(artigo atualizado)