Alguns muros localizados junto à casa do presidente do Benfica foram vandalizados com pinturas a pedir a demissão.

«Acabou», «Demissão» e «Rua» foram algumas das palavras pintadas junto à residência de Luís Filipe Vieira.

Uma contestação que surge numa altura em que o presidente do Benfica foi constituído arguido num processo de alegada fraude fiscal, tal como o administrador Domingos Soares Oliveira, e ainda a própria Benfica SAD e Benfica Estádio.