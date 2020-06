Luís Filipe Vieira fechou a porta a um eventual regresso de David Luiz ao Benfica nos próximos tempos. «Falei ontem com ele novamente. Tenho uma relação praticamente de pai para filho com ele. Ele ia com o empresário para se preparar para renovar por mais dois anos [com o Arsenal]. O David Luiz adora o Benfica. Tem 33 anos, é um grande profissional e tem de ganhar dinheiro: é impensável ele ganhar aqui o dinheiro que ganha lá», referiu o presidente do Benfica em entrevista à BTV.

Vieira admitiu, no entanto, que David Luiz possa voltar ao Benfica mais tarde. «Se quando ele tiver 35 anos e estiver em perfeitas condições, garanto que recebemos cá o David Luiz. [Mas] Ele ganha 7 ou 8 milhões de euros net por ano. Era impensável eu aconselhá-lo a vir para o Benfica por paixão por 1 milhão de euros. Se viesse hoje para o Benfica, teria de vir em condições destas: se não, não pode vir», disse.

O presidente dos encarnados abordou ainda declarações de outros ex-jogadores do Benfica, que manifestaram interesse em voltarem a representar o clube um dia, como foram os casos de Renato Sanches, Nelson Semedo, Gaitán, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes. «Qualquer um deles sabe o ambiente que tem dentro desta casa. Temos um ambiente de muita responsabilidade, mas muito familiar. Deixa-me feliz o reconhecimento que têm pelo Benfica e pela maneira como são tratados. Todos os jogadores que falou, se o Benfica tivesse a capacidade financeira que os outros têm, ninguém saía do Benfica», apontou.

E acrescentou enigmático: «Há um termina contrato com 27 ou 28 anos e já me disse que não renova e que vai voltar ao Benfica. Não digo quem é, mas garanto que vai voltar. Vai voltar com 27 anos.»