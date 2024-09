Vieira está «disponível» para o Benfica mas garante: «Candidatura? Não vou avançar»

O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu que não vai avançar com uma candidatura à presidência do Benfica, lembrando que Rui Costa foi legitimamente eleito até 2025, apesar de dizer que «nunca» se pode dizer «nunca» a nada na vida.

Em entrevista à CMTV, questionado se, perante o atual cenário desportivo e financeiro, avançaria com uma candidatura, Vieira contornou o que podia ser uma resposta direta, para falar de Rui Costa.

«Deixe-me responder de outra maneira, que é mais importante: acho que é indecente se alguém neste momento andar a preparar eleições. Rui Costa foi legitimado pelos sócios do Benfica para ser presidente até 2025. Posso discordar de Rui Costa, mas ele teme toda a legitimidade para ir até 2025», afirmou Vieira.

Perante a insistência sobre o hipotético cenário, Vieira garantiu que não vai «avançar» e falou da família.

«Neste momento, o meu objetivo é a minha família. Não, não admito. Não vou avançar, porque acho que tudo o que fizeram… destruíram muito a minha família, os meus filhos, os meus netos e isso para mim é imperdoável», disse, antes de se emocionar. «Tenho de proteger a minha família, logicamente», completou, de seguida.

«A palavra nunca, nunca se diz. Se houvesse algo, teria de ter uma conversa com a minha mulher, os meus filhos, uma coisa muito profunda. Estou disponível sempre para ajudar o Benfica em determinadas discussões, algo de novo que possa aparecer, contributos que eu possa dar», prosseguiu.

«Neste momento, não quero falar de candidaturas nenhumas, só posso falar disto em agosto do ano que vem», afirmou, ainda, questionado sobre se apoiaria alguma candidatura.