Ainda que a liderança tenha sido perdida há dois dias, para o FC Porto, o presidente do Benfica está convencido de que a equipa de futebol será capaz de dar a volta e conquistar o título.

«Inspiremo-nos nesta magica reconquista da época passada para, rapidamente, estarmos prontos a dar uma resposta à altura da nossa fibra. Foi sempre nos momentos mais difíceis que a mística do nosso clube se tornou celebre. E se nada estava ganho com sete pontos de avanço, muito menos está perdido quando temos apenas um ponto de atraso. Faltam ainda onze jornadas. Como dizemos desde início, este é um campeonato para ser disputado até ao fim. Esta equipa, e este extraordinário grupo de trabalho, já deu provas da sua enorme capacidade de recuperação e superação. Basta recordar o percurso que nos deu a reconquista», disse Luís Filipe Vieira no discurso da Gala Cosme Damião 2020.

O líder encarnado fez questão de deixar uma «mensagem muito clara», de «enorme confiança» que a equipa vai juntar campeonato e Taça à Supertaça.

«Uma época é sempre marcada por momentos bons e menos bons. Nesta casa assumimos sempre os nossos próprios erros, e esse é um dos segredos dos nossos sucessos. Vivemos um dos ciclos mais positivos da nossa história. No futebol conquistámos 14 dos últimos 22 títulos disputados em Portugal, e cinco dos últimos seis campeonatos. Fica o apelo a uma clara mobilização da onda vermelha, que todas as semanas nos acompanha por todo o país. Estamos unidos, estamos fortes, e com o mesmo desejo: só queremos o Benfica campeão», acrescentou.