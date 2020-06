Luís Filipe Vieira tem bem presente quem vai estar no comando técnico do Benfica na próxima época. «O Bruno Lage fez um trabalho fantástico contra todas as expetativas que as pessoas tinham em relação a ele. Este ano começámos muitíssimo bem e aconteceu-nos o percalço, mas um percalço a sério: em oito jogos só ganhámos um, salvo erro, ou perdemos sete pontos. Estou satisfeito com o trabalho que ele tem feito no Benfica. É o treinador ideal para o projeto que temos. Vai continuar, independentemente de ser campeão. Só se tivermos um caso... no Benfica às vezes passam-se coisas que às vezes nem nós percebemos porquê. Mas o Bruno Lage é dedicado, tal como a sua equipa. (...) Passou-se ali um período quente, em que não estivemos à altura da camisola do Benfica, mas de certeza que eles vêm preparados para ganhar estes onze jogos», disse o presidente dos encarnados em entrevista à BTV.

Vieira falou ainda sobre as notícias recorrentes que dão conta de um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Um cenário no qual o dirigente das águias não descartou por completo, mas no qual não está a pensar para já.

«Eu sou amigo do Jorge, tirando aquele ano em que andámos um bocado picados. Tenho uma grande relação com ele, sou muito amigo dele e é um grande treinador. Não poderei dizer que desta água nunca beberei: se eu estiver cá mais um anos, não posso dizer que não voltará. (...) Deixou uma marca grande no Benfica, ganhou muitos títulos, é um grande profissional, teve um modelo de jogo que galvanizou muito os sócios do Benfica e penso que aquele período da saída do Benfica está ultrapassado. Mas neste momento não existe nenhuma conversa. Bruno Lage é o melhor treinador para o Benfica», concluiu.