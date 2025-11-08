Luís Filipe Vieira falou este sábado com os jornalistas, antes de votar na segunda volta das eleições do Benfica, tendo deixado a entender que vai voltar em Rui Costa.

Já decidiu em quem vou votar?

«Isto já não conta. O importante é que, independentemente do que se vier a passar, amanhã já teremos um presidente novo, ou o mesmo ou outro novo, e a partir desse momento os benfiquistas têm de se unir. Toda a gente deve saber quem é que eu vou votar. Não vale a pena estar a dizer, não interessa. O que interessa é que de certeza amanhã teremos um presidente e que o Benfica deve-se unir à volta dele. O que nós precisamos é de ganhar rapidamente, a ver se nos unimos todos.

As Assembleias-Gerais do futuro

Acho que o Presidente da Assembleia Geral vai ter também uma importância muito grande nas futuras Assembleias. Estas divisões todas têm existido ultimamente e eu acho que é possível o Benfica voltar a unir-se. Porque não vale a pena ser de outra forma, o presidente vai ser eleito para quatro anos e não é para amanhã estarem a fazer outra vez campanha. Se for assim, não vale a pena.

Admite voltar a candidatar-se à presidência do Benfica?

«Só Deus saberá. Não sou eu quem saberá agora.»