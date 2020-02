O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, falou nesta segunda-feira dos pontos perdidos pelo Benfica nas duas últimas jornadas.

«Seis pontos perdidos nos últimos dois jogos. Uma diferença de sete pontos que se transformou em apenas um, mas não é isso que nos fará mudar», disse o dirigente na entrega dos galardões Cosme Damião.

Vieira desvaloriza o facto de o FC Porto ter reduzido a diferença, lembrando que as águias permanecem no topo da classificação e acredita que vai manter-se lá até ao fim. Aliás, Vieira acredita que os adeptos do Benfica irão ao Marquês festejar mais do que uma vez.

«Mantemos a liderança da Liga e estamos conscientes de que os caminhos se fazem de altos e baixos. Acredito que a esta fase menos boa seguir-se-á um trajeto que culminará por duas vezes no Marquês de Pombal», declarou.

«Não entrámos em euforia antes e não entramos em depressão agora. Nada está ganho nem perdido. É importante continuarmos juntos, apoiando os jogadores e a equipa técnica para superar as dificuldades que surgirem. É esta a nossa fibra e ADN: nunca vergar para depois vencer», disse também.