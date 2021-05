Luís Filipe Vieira vai ser ouvido na próxima segunda-feira na comissão de inquérito ao Novo Banco, pelas 15 horas, no âmbito das audições que os deputados estão a fazer aos grandes devedores do banco.

Recorde-se que o também presidente do Benfica tinha pedido o adiamento da primeira audição, marcada para 22 de abril, «para uma data posterior», devido à realização de uma consulta médica.

No âmbito da comissão de inquérito, Luís Filipe Vieira vai ser questionado, à semelhança do que aconteceu com o ex-administrador do Benfica Nuno Gaioso, sobre as dúvidas que se levantam em relação a um canal de influência no clube.

Isto porque Nuno Gaioso foi gestor da C2 Capital Partners, empresa que comprou créditos em dívida da empresa de Luís Filipe Vieira ao Novo Banco, quando os dois coincidram na administração do Benfica.