Vieira reage às críticas ao apoio de António Costa: «Campanha caluniosa»

A presença do primeiro-ministro António Costa na Comissão de Honra de apoio à recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica mereceu duras críticas quer de parte da classe política, quer de outros candidatos às eleições do clube encarnado.

Neste domingo, à partida para Salónica, onde o Benfica mede forças na terça-feira com os gregos do PAOK, o presidente do Benfica considerou estar a ser alvo de uma «campanha caluniosa».

«Acho que estamos a ultrapassar todos os limites. Nunca vi e estou aqui há muitos anos. Uma campanha tão ofensiva e caluniosa é algo a que tenho estado a assistir. Mas o tempo vai passando e a verdade vem sempre ao de cima. (...) Críticas? Sou imune a isso. Nunca vi na minha vida - e tenho muitos anos de futebol - uma campanha tão vergonhosa», afirmou.

Sem se alongar mais sobre o tema, Vieira terminou a curta conversa com os jornalistas virando o discurso para o jogo da próxima terça-feira, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. «Falarei quando entender que devo de fazê-lo. Até lá, o mais importante é os nossos jogadores responderem em campo com uma vitória para o Benfica», concluiu.