Sporting e Benfica criaram um pacto de não agressão no que respeita às modalidades, revelou Luís Filipe Vieira. O antigo presidente das águias adiantou ainda que a iniciativa partiu do líder dos leões, Frederico Varandas.



«Frederico Varandas ligou-me para nivelar o tecto salarial. Encontramo-nos assim como responsáveis de Benfica e Sporting. Foi um pacto de não agressão. As modalidades atingiram um montante que é complicado para qualquer clube. Se resultou? Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram», disse, em declarações na CMTV.



