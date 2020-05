Faz esta quarta-feira que o Benfica conquistou o tetracampeonato e por isso os encarnados juntaram numa conversa Luís Filipe Vieira, Jonas, Luisão e Salvio.

À BTV, o presidente das águias negou que seja o «pai do tetra» e garantiu que o objetivo do clube da Luz é chegar um dia ao pentacampeonato.

«Eu pai do tetra? Não. Os pais são os que estão aí, os jogadores. Qualquer um deles teve uma passagem marcante pelo Benfica. O Luisão ganhou 21 títulos, o Salvio 14, o Jonas nove ou dez», começou por dizer.

«Marcaram toda a família benfiquista e eles sabem o quanto me marcaram a mim. Tenho muitas saudades deles e estão na história do Benfica, tanto no tri como no tetra. Não chegámos a um penta, mas, se Deus quiser, um dia vamos lá chegar», garantiu.