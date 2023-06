O avançado Luís Semedo, que está em final de contrato com o Benfica, anunciou este domingo a saída dos encarnados, ao fim de 13 anos, tendo pedido compreensão aos adeptos por deixar a Luz a custo zero.

«Chegou ao fim a minha ligação com este enorme clube. Foram treze anos de águia ao peito. Foram treze anos únicos. Peço a todos e principalmente aos adeptos benfiquistas que me compreendam», começou por escrever no Instagram.

«Cheguei um menino, ao clube que eu amo, que me incutiu valores essenciais para o homem e jogador que sou hoje», acrescentou, antes de se alargar nos agradecimentos.

Luís Semedo, tal como o Maisfutebol noticiou, tem negociações bem encaminhadas com o Sunderland e deverá reforçar o clube inglês, que alinha no Championship.

O jogador de 19 anos, que é internacional sub-20, alinhou maioritariamente na equipa B do Benfica esta época, tendo marcado dois golos e anotado outras tantas assistências em 18 jogos.

Semedo, que fez parte da equipa que venceu a Youth League, junta-se assim a Cher Ndour e, provavelmente, a Martim Neto, no grupo de promessas da formação que vão deixar o Benfica a custo zero. Refira-se que, também este domingo, Martim Ferreira anunciou a saída das águias.