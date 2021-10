Luis Suárez revelou que falou de Darwin Nuñez ao Barcelona. Numa conversa no canal Twitch Jigantes FC, o uruguaio do Atlético de Madrid contou sobre o compatriota, autor de dois golos na vitória do Benfica por 3-0 sobre os catalães.

«Quando ele estava no Almería, falei nele em Barcelona. Perguntaram-me e disse: "Tomem atenção a este [Darwin Nuñez], tem coisas muito interessantes". Mas responderam "não, está no Almería, é muito jovem". Em vez de agora pagarem 80, 90 ou 100 milhões, podiam ter pago 15 ou 20.»

Citado pelo Sport, Suárez admitiu que Darwin, porém, necessitava de crescer. «Era para estar como suplente e para potenciar», disse, para terminar com uma ironia: «Nós, jogadores, é que supostamente definíamos as contratações...»

Na mesma conversa, o avançado uruguaio ex-Barcelona recordou o telefonema de Ronald Koeman, a dispensá-lo.