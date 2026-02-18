Luisão, antigo capitão do Benfica, defendeu Vinicius Júnior após os alegados insultos racistas dirigidos por Gianluca Prestianni na terça-feira. Essa tomada de posição valeu-lhe ofensas nas redes sociais, segundo o mesmo.

Mesmo sendo o terceiro jogador com mais jogos pelo clube (538), Luisão não escapou à ira de alguns adeptos. «Fui ofendido nas redes sociais, chamaram-me de macaco, de Judas, que não piso mais o estádio... mas a camisola do Benfica é a minha segunda pele», afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.

«Fico triste por isso, até quando nos posicionamos numa coisa gravíssima... por isso é que acho que o Vini é um herói e uma referência ao defender a bandeira de dizer 'não' ao racismo. Dói na pele, sentes-te sem poder fazer nada, sem poder agir. Só espero que Europa, como referência, seja também uma referência contra o racismo», concluiu o brasileiro.

Logo nas horas que se seguiram ao incidente no Estádio da Luz, Luisão emitiu a sua opinião através das redes sociais. «Foi um ato racista e estou envergonhado. Sei do que falo. Não estou a julgar. (…) Apesar de, pela experiência, saber a verdade», escreveu.