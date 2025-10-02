O antigo capitão do Benfica, Luisão, falou à ESPN Brasil sobre o momento de Richard Ríos na Luz, assumindo que o médio colombiano ainda procura afirmar-se e conquistar os adeptos encarnados.

«Os adeptos do Benfica são muito exigentes. Já estão a dizer que lhe falta intensidade, mas aqui [no Palmeiras] era um jogador exímio», começou por dizer o ex-central, lembrando que também passou por um período inicial complicado em Lisboa.

«Quando cheguei, os primeiros meses não foram fáceis. Sei bem como é esta fase de adaptação», acrescentou.

Ainda assim, Luisão mostrou-se confiante no futuro do ex-Palmeiras no clube encarnado.

«Qualidade ele tem e com o Mourinho vai dar a volta por cima», atirou.

Recorde-se que Richard Ríos chegou ao Benfica no último mercado e fez já 14 jogos pelos encarnados, mas ainda não conseguiu conquistar os adeptos, que têm manifestado críticas sobretudo à sua intensidade em campo.

