Nas imagens do treino do Benfica, nesta quinta-feira de manhã, saltou à vista facto de Luisão ter estado equipado da mesma forma que os elementos da equipa técnica de Roger Schmidt.

Segundo foi possível saber, e simplificando, trata-se da farda de trabalho do antigo capitão do Benfica. Aliás, na imagem de capa deste artigo é possível que também o médico dos encarnados, o espanhol Lluís Til Pérez, está «trajado» de igual forma.

Enquanto diretor técnico do Benfica, Luisão tem como uma das função a supervisão do trabalho da equipa principal, reportando a Lourenço Pereira Coelho, que voltou nesta época a assumir um papel relevante no futebol das águias enquanto diretor-geral para o futebol, cargo que já tinha desempenhado entre 2013 e 2017.