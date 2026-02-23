Luiz Guedes, jovem de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica.

O guarda-redes brasileiro está na terceira temporada ao serviço dos encarnados, depois de ter passado pela formação do Belenenses, Sporting e Grémio.

«Estou muito feliz por assinar pelo Benfica, que é um grande clube, o maior do mundo, e espero poder contribuir mais ainda para o clube e para os sócios. Espero continuar a ajudar o clube a conquistar o título nacional da 2.ª Divisão do Campeonato Sub-17, continuar a evoluir a nível pessoal, tanto dentro como fora de campo, porque o Benfica nos dá todas as condições para chegarmos ao maior patamar possível», disse o jovem guardião, em declarações aos meios de comunicação das águias.

Esta época, Luiz Guedes soma nove jogos ao serviço dos Juvenis B do Benfica.