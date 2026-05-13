Benfica
Há 28 min
OFICIAL: Benfica renova com Luiz Xavier
Guarda-redes de 18 anos revela ambição de «vencer mais títulos» pelos encarnados
AL
Guarda-redes de 18 anos revela ambição de «vencer mais títulos» pelos encarnados
AL
O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação do jovem guarda-redes Luiz Xavier. O jogador, de apenas 18 anos, está na sexta época ao serviço das águias, após ter sido contratado em 2020/21, ao Estoril.
Ao serviço da formação do Benfica, Luiz Xavier conquistou um Campeonato Nacional de Iniciados em 2022/23, um Campeonato Nacional de Juvenis B em 2023/24 e um Campeonato Nacional de Juvenis A em 2024/25.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o guarda-redes mostrou-se feliz por renovar, abordando ainda os objetivos para o futuro.
«Estou grato. Vou continuar a trabalhar todos os dias, em todos os treinos para me superar mais. Jogar mais, vencer e juntar mais títulos à carreira. Vou evoluir, sempre ao lado do Benfica», concluiu.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS