O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação do jovem guarda-redes Luiz Xavier. O jogador, de apenas 18 anos, está na sexta época ao serviço das águias, após ter sido contratado em 2020/21, ao Estoril. 

Ao serviço da formação do Benfica, Luiz Xavier conquistou um Campeonato Nacional de Iniciados em 2022/23, um Campeonato Nacional de Juvenis B em 2023/24 e um Campeonato Nacional de Juvenis A em 2024/25.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o guarda-redes mostrou-se feliz por renovar, abordando ainda os objetivos para o futuro.

«Estou grato. Vou continuar a trabalhar todos os dias, em todos os treinos para me superar mais. Jogar mais, vencer e juntar mais títulos à carreira. Vou evoluir, sempre ao lado do Benfica», concluiu.

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