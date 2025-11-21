Benfica
Há 16 min
Benfica: Lukebakio operado com sucesso
Extremo belga enfrenta paragem de três meses
Extremo belga enfrenta paragem de três meses
Dodi Lukebakio foi operado nesta sexta-feira a uma fratura no tornozelo esquerdo sofrida ao serviço da seleção da Bélgica.
Em comunicado, o Benfica informou que a cirurgia, realizada no Hospital da Luz e sob o acompanhamento do departamento médico do clube, «decorreu com sucesso».
Lukebakio enfrenta agora um tempo de paragem estimado de três meses, só regressando à competição em 2026.
O Benfica defronta nesta sexta-feira à noite o Atlético, em jogo da Taça de Portugal que poderá seguir no AO VIVO do Maisfutebol.
Continuar a ler
TAGS: Benfica Lukebakio Dodi Lukebakio
NOTÍCIAS MAIS LIDAS