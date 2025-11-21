Dodi Lukebakio foi operado nesta sexta-feira a uma fratura no tornozelo esquerdo sofrida ao serviço da seleção da Bélgica.

Em comunicado, o Benfica informou que a cirurgia, realizada no Hospital da Luz e sob o acompanhamento do departamento médico do clube, «decorreu com sucesso».

Lukebakio enfrenta agora um tempo de paragem estimado de três meses, só regressando à competição em 2026.

O Benfica defronta nesta sexta-feira à noite o Atlético, em jogo da Taça de Portugal que poderá seguir no AO VIVO do Maisfutebol.