Causou alguma estranheza a forma como os jogadores do Benfica festejaram o golo de Tomás Araújo em Guimarães, o primeiro da vitória por 3-0 sobre o Vitória.

Era como se estivessem a empurrar alguma coisa imaginária.

Afinal, estava só a brincar com Lukebakio. Foi o próprio jogador belga quem o revelou, através das redes sociais, revelando um vídeo antigo, dos tempos em que representava o Sevilha.

Um vídeo que provavelmente alguém dentro do balneário do Benfica descobriu agora.

«É assim que me fazem sentir em casa, amigos?», questionou Lukebakio, que se divertiu com a brincadeira.