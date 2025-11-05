José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Bayer Leverkusen na Luz:

Falta critério na definição a Lukebakio para ser verdadeiramente decisivo no Benfica?

«Acho que ele vai fazer. Muito do que preparámos hoje foi com o Lukebakio como um ponto importante na nossa estratégia. E na primeira parte conseguimos fazer tudo o que tínhamos preparado. Ele explorou bem os posicionamentos perdidos do Grimaldo, que se desloca para outras posições em posse de bola e foi por ali que iniciámos praticamente todas as nossas transições.

Prefiro um jogador assim do que um que não consiga ver no jogo. E às vezes há jogadores que jogam e que no fim nem se consegue perceber que jogaram. Ele está a jogar muitíssimo bem e em Guimarães já fez um bom jogo, principalmente na segunda parte. É um jogador muito importante para nós.»