Alguns dias depois do Benfica-Moreirense, da 31.ª jornada da Liga portuguesa, Dodi Lukebakio pediu desculpa nas redes sociais por reagido mal à substituição nesse jogo, aos 57 minutos.

José Mourinho fez uma tripla alteração num momento em que o jogo estava 2-1 (acabou em 4-1 favorável às águias) e o belga foi sacrificado. Reagiu com socos às cadeiras do banco de suplentes, tendo tido uma troca de palavras mais acesa com o treinador.

Agora, o belga afirma que não é algo «típico» dele. «Sou muito exigente comigo mesmo e [não] deixo que as minhas emoções me dominem porque tenho grandes expectativas em relação a mim e quero sempre mostrar a minha melhor versão», explica.

Lukebakio agradece ainda o «carinho» dos adeptos e promete «retribuir em campo». Logo após o jogo, Mourinho diz que «não se passa nada» e que até «gostou» do «bate-boca». O belga tem um golo e três assistências em 21 jogos esta temporada.