José Mourinho, novo treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo de terça-feira com o Rio Ave, para a Liga, em conferência de imprensa realizada na véspera. O técnico luso confirmou a recuperação física do reforço Dodi Lukebakio e ainda abordou... a sua rouquidão.

Voz rouca de Mourinho

«Isto é voz de trabalho [risos]. As pessoas vêem-me bronzeado, mas é só do trabalho, é na cara e nas mãos. Estamos numa fase em que os assistentes têm de crescer com a equipa. Tenho de conhecer melhor o Ricardo Rocha [treinador-adjunto], por exemplo. Estou a assumir tudo. Reuniões de análise ao adversário, à nossa performance... estamos em permanente evolução. A pré-época não constrói a equipa. A situação é sempre progressiva. Há coisas que preparámos para o jogo anterior que passam para este jogo como princípios de jogo. Julgo que eles estão a aceitar muito bem a empatia que estamos a criar.»

Condição física de Dodi Lukebakio

«O Benfica perdeu Akturkoglu e Bruma. Precisava obviamente de um ala que foi bem escolhido porque joga nos dois corredores. Uma idade e experiência o mais equilibrado possível - nem demasiado jovem, nem acima de 30 anos. Está na idade perfeita e com grande potencial. Não estávamos à espera que pudesse jogar amanhã, mas com a nova abertura [da Liga] que permitiu que ele possa ir a jogo, retardámos o processo de recuperação dele. Assim, pode jogar amanhã sem estar em estado exagerado de fadiga. Estará no banco e, se tiver de ir a jogo, vai.»