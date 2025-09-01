O Benfica anunciou a contratação de Dodi Lukebakio, que assina até 2030.

O extremo internacional belga de 27 anos chega à Luz proveniente do Sevilha e custa aos cofres dos encarnados 20 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais quatro milhões mediante o cumprimento de objetivos.

Deu os primeiros passos no Anderlecht, tendo sido promovido à equipa principal na época 2015/16. Passou por clubes como Toulouse, Charleroi, Watford, Dusseldorf, Hertha e Wolfsburg.

Foi no Hertha que viveu a melhor época - 2022/23 - em termos de números: marcou 12 golos e fez quatro assistências em 33 jogos pelos alemães. Uma temporada que chamou a atenção do Sevilha, que o contratou na época seguinte.

Cumpriu duas temporadas nos espanhóis, com especial destaque para a última época, onde marcou 11 golos e fez duas assistências em 39 jogos,

A nível de seleção, tem sido habitual presença nas convocatórias da Bélgica, onde regista dois golos em 27 jogos pelos «diabos vermelhos». Faz ainda um jogo pela República do Congo, em 2016, mas por ser amigável permitiu-lhe tornar-se internacional belga.

É portanto, um avançado que joga preferencialmente no corredor direito. Trata-se de um canhoto veloz que é agora mais uma opção para a linha da frente à disposição de Bruno Lage.

O comunicado do Benfica à CMVM:

Os termos do negócio foram detalhados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM): "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sevilla FC para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Dodi Lukebakio, por um montante de € 20 000 000 (vinte milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 4 000 000 (quatro milhões de euros) pago em função de objetivos pré-definidos. A Benfica SAD e o Sevilla FC irão repartir a responsabilidade pelos encargos com o mecanismo de solidariedade que será distribuído aos clubes que participaram na formação do jogador. Mais se informa que o Sevilla FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 15% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador. A Benfica SAD celebrou um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 50 000 000 (cinquenta milhões de euros)."