O Benfica apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal, ao golear, nos «quartos», o Lusitânia, por 6-1.

No Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, os encarnados entraram com tudo e adiantaram-se no marcador logo aos 33 segundos, com um grande golo de Afonso Jesus.

Não demorou muito para o Benfica descolar no marcador: Bruno Cintra ampliou a vantagem ao minuto seis, Rocha fez o 3-0 aos nove. Em cima do intervalo, Bruno Cintra bisou e deixou ainda menos dúvidas quanto ao desfecho da partida.

O FILME DO DIA DA TAÇA DE PORTUGAL.

A equipa açoriana, da segunda divisão, subiu o nível na etapa complementar e conseguiu incomodar, aqui e ali, a defensiva das águias. De tal maneira, que Liléu materializou essa melhoria num golo, aos 34 minutos.

Mas o Benfica voltou a carregar no acelerador e ainda foi a tempo de fazer mais dois golos, por Lúcio Rocha e Diego Nunes.

Agora, para as águias segue-se o Ferreira do Zêzere, nas meias-finais. O jogo está agendado para sábado, às 21h00.