A propósito da morte de António Lobo Antunes, o Benfica pronunciou-se sobre «um dos mais ilustres adeptos do clube». Em comunicado, as águias homenagearam a «voz singular na literatura portuguesa».

António Lobo Antunes morreu aos 83 anos e «manteve ao longo de décadas uma ligação afetiva ao Benfica, que tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos».

«Entre as muitas palavras que dedicou ao clube, permanece particularmente marcante a recordação dos tempos da Guerra Colonial, quando afirmava que "enquanto o Benfica jogava, não havia guerra" (…). Noutra ocasião confessou um desejo: "Quero ser o Águas da literatura". Portugal perde um escritor maior», lê-se.

Consulte a nota publicada pelo Benfica.

«O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do escritor António Lobo Antunes, um dos mais ilustres adeptos do Clube, referência maior da cultura portuguesa contemporânea.

António Lobo Antunes manteve ao longo de décadas uma ligação afetiva ao Benfica, que tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos. A sua voz singular na literatura portuguesa expressou sempre uma identidade profundamente enraizada no benfiquismo.

Entre as muitas palavras que dedicou ao Clube, permanece particularmente marcante a recordação dos tempos da Guerra Colonial, quando afirmava que "enquanto o Benfica jogava, não havia guerra", sublinhando a dimensão simbólica e emocional que o Benfica representava mesmo nos momentos mais difíceis.

Noutra ocasião, com a ironia e a ambição que marcaram a sua personalidade, confessou um desejo: "Quero ser o Águas da literatura".

Com o desaparecimento de António Lobo Antunes, Portugal perde um escritor maior e o Sport Lisboa e Benfica um adepto cuja genialidade, pensamento e paixão pelo Benfica ficarão para sempre na memória coletiva do benfiquismo.

O Sport Lisboa e Benfica apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e admiradores de António Lobo Antunes, associando-se ao luto de todos quantos reconhecem na sua obra e na sua vida um legado maior da cultura portuguesa.»