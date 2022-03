Morreu o jovem adepto a quem Gonçalo Ramos ofereceu a camisola após o Ajax-Benfica na semana passada.

Guilherme tinha 16 anos, vivia na Bélgica e lutava contra uma doença oncológica. Tinha o sonho de voltar, após alguns anos, a assistir a um jogo do Benfica no Estádio da Luz, tendo concretizado esse desenho no final de fevereiro através de uma iniciativa da Fundação Benfica.

Nesse dia de 27 de fevereiro, visitou o museu do clube, assistiu ao Benfica-V. Guimarães e conheceu Darwin, Rafa, Gonçalo Ramos e ainda Nélson Veríssimo.

Nesta segunda-feira à noite, Gonçalo Ramos reagiu à triste notícia. «Descansa em paz, Guilherme», escreveu o avançado do Benfica nas redes sociais.

À família e amigos do Guilherme, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.