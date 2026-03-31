O Luxemburgo de Leandro Barreiro evitou a despromoção à Liga D da Liga das Nações, ao vencer na receção a Malta (3-0, 5-0 no agregado). Na tarde desta terça-feira, no play-off de manutenção na Liga C, o médio do Benfica foi titular e assistiu o avançado Sinani para o 2-0, aos 51 minutos.

Antes, o avançado Thill inaugurou o marcador aos 20 minutos, enquanto Sinani desperdiçou um penálti aos 45+3m. Por último, Tomás de Sousa – médio de 20 anos e habitual opção no Benfica B – entrou aos 68 minutos e faturou aos 70.

Desta forma, o Luxemburgo continua na Liga C, juntando-se a Islândia, Bulgária e Estónia no Grupo A. Por sua vez, Malta continua na Liga D, no Grupo 1, com Gibraltar e Andorra.

No outro jogo do play-off de manutenção na Liga C, a Letónia venceu na receção a Gibraltar (1-0, 2-0 no agregado). Assim, a Letónia junta-se a Montenegro, Arménia e Chipre no Grupo C2, enquanto Gibraltar acompanha Andorra e Malta no Grupo D1.

