Leandro Barreiro está entre os 23 convocados do Luxemburgo para o duplo compromisso com Malta, a contar para a Liga das Nações.

O médio do Benfica integra as escolhas de Jeff Strasser de forma habitual e será, por isso, opção para o selecionador nos encontros de 26 e 31 de março, decisivos para saber quem fica na Liga C4 e quem desce à Liga D1. Esta temporada, Barreiro soma quatro golos e cinco assistências em 43 jogos pela equipa principal das águias.

RELACIONADOS
