Benfica: Luxemburgo chama Barreiro para duplo compromisso com Malta
Jogos disputam-se nos dias 26 e 31 de março, a contar para o Grupo C4 da Liga das Nações
Leandro Barreiro está entre os 23 convocados do Luxemburgo para o duplo compromisso com Malta, a contar para a Liga das Nações.
O médio do Benfica integra as escolhas de Jeff Strasser de forma habitual e será, por isso, opção para o selecionador nos encontros de 26 e 31 de março, decisivos para saber quem fica na Liga C4 e quem desce à Liga D1. Esta temporada, Barreiro soma quatro golos e cinco assistências em 43 jogos pela equipa principal das águias.
📋 ROUT LÉIWE KADER#RoudeLéiwHuelSe #RoutLéiwen pic.twitter.com/hoULl9UxKX— Fédération Luxembourgeoise de Football (@flf_lu) March 19, 2026
