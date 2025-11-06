Benfica
Benfica: Luxemburgo chama Leandro Barreiro e médio da equipa B
Tomás Cruz, da formação secundária das águias acompanha o médio da equipa principal
A Federação Luxemburguesa de futebol divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para o duplo compromisso frente à Alemanha e Irlanda do Norte, a contar para a qualificação rumo ao Mundial 2026.
Na lista de 24 jogadores chamados por Jeff Strasser, o selecionador, constam os nomes de dois jogadores do Benfica: Leandro Barreiro e Tomás Cruz, da equipa B das águias.
O Luxemburgo vai defrontar a Alemanha, no dia 14 de novembro, e a Irlanda do Norte, três dias depois.
A formação do centro da Europa ainda não somou qualquer ponto no Grupo A e está no último lugar da classificação.
📋 ROUT LÉIWE KADER#RoudeLéiwHuelSe #RoutLéiwen pic.twitter.com/t6AX6o8avM— Fédération Luxembourgeoise de Football (@flf_lu) November 6, 2025
