A Federação Luxemburguesa de futebol divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para o duplo compromisso frente à Alemanha e Irlanda do Norte, a contar para a qualificação rumo ao Mundial 2026.

Na lista de 24 jogadores chamados por Jeff Strasser, o selecionador, constam os nomes de dois jogadores do Benfica: Leandro Barreiro e Tomás Cruz, da equipa B das águias.

O Luxemburgo vai defrontar a Alemanha, no dia 14 de novembro, e a Irlanda do Norte, três dias depois.

A formação do centro da Europa ainda não somou qualquer ponto no Grupo A e está no último lugar da classificação.