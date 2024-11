Apesar de estar lesionado, Leandro Barreiro foi convocado para os próximos compromissos do Luxemburgo.

O médio do Benfica não é opção para Bruno Lage desde 19 de outubro, quando cumpriu 12 minutos diante do Pevidém. Antes do duelo com o Bayern Munique, refira-se, o ex-Mainz realizou apenas trabalho de ginásio.

O Luxemburgo defronta a Bulgária na quinta jornada do Grupo C3 da Liga das Nações, a 15 de novembro. Três dias depois, mede forças com a Irlanda do Norte.

Barreiro tem um golo em 60 internacionalizações pelo Luxemburgo.