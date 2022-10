O Benfica está a fazer alterações no Estádio da Luz.



Nas redes sociais surgiram imagens e informações sobre as mudanças que, pelo foi possível saber, passam, no imediato, pela substituição dos ecrãs gigantes atuais do recinto por outros com melhor definição de imagem: a resolução deixa de ser de 4:3 para 16:9. Além disso, as águias vão instalar três anéis leds, um por cada piso, um pouco à semelhança do que acontece no estádio do Atlético de Madrid por exemplo.



Esperam-se que todas as alterações estejam concluídas depois do Mundial 2022, embora no encontro frente à Juventus, agendado para dia 25 de outubro e referente à fase de grupos da Liga dos Campeões, vá ser possível notar algumas das mudanças.