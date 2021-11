O Celtic decidiu não jogar na antecipação, e agora anda a contar milhões.

Jota tem brilhado no emblema escocês, que tem de pagar 7,5 milhões de euros para acionar a opção de compra, quando podia ter recrutado o português por pouco mais de 200 mil euros.

Isso mesmo é revelado por David Moss, antigo líder do departamento de recrutamento do Celtic.

«A Helena Costa foi "olheira" do Celtic durante muito tempo, e era muito boa a fazer o seu trabalho. Ela tinha treinado o Jota no Benfica, quando ele tinha oito ou nove anos, e quando ele tinha 16 anos recomendou a contratação ao Celtic. "David, tens de tentar contratar este extremo antes que ele assine pelo Benfica", disse-me ela. Fui ver o Jota jogar algumas vezes, e estive com ele e com os pais», recorda Moss, em declarações ao Daily Mail.

«Por alguma razão o Celtic, na altura, não estava em posição de dar 200 mil libras (cerca de 240 mil euros), ou qual fosse a verba, por um jovem sem experiência na equipa principal», acrescenta.

David Moss revela ainda que continua em contacto com o pai do jogador, mas que ainda não teve a oportunidade de estar com Jota, sendo certo que aconselha ao Celtic a compra do passe.

Agora por um valor muito superior.