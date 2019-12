Em entrevista à TVI em Turim, após a entrega do prémio «Golden Boy», Rui Costa congratulou-se com a distinção atribuída a João Félix e mostrou confiança na afirmação do internacional luso no Atlético de Madrid.

«É mais do que merecido. Claro que sou suspeito, mas é muito merecido. Por tudo o que fez, foi a transferência do verão, a época que fez no Benfica, aquilo que está a começar a fazer no Atlético… é mais do que merecido», refere o administrador da SAD das águias.

Relativamente aos primeiros meses de João Félix na Liga espanhola, Rui Costa defende que «a pressão é normal», mas acrescenta que o avançado «tem uma vantagem muito grande».

«Uma das coisas que sempre notámos, é que era extremamente equilibrado, alguém que aceitava muito bem os momentos bons e os momentos maus. Um jogador torna-se grande quando ultrapassa a barreira das primeiras críticas. Para isso é preciso um equilíbrio mental muito grande, e o João tem. E uma coisa que também sempre achámos extraordinário, é que para ele era igual marcar no Dragão e em Alvalade, ou em casa com o último classificado. É enorme a alegria e a satisfação a jogar futebol, o prazer a desfrutar do jogo, e isso vai ajudá-lo. A pressão em Madrid é natural. Queiram ou não, por vezes os jogadores às vezes têm rótulos, e o dele é bem passado. Mas acredito também que as pessoas têm consciência que ele acabou de fazer 20 anos e tem um percurso para fazer. A tremenda qualidade está lá, toda a gente reconhece. O processo vai ser natural, e num abrir e fechar de olhos vai ser a estrela daquele campeonato também», reitera.