João Félix está convencido que o irmão Hugo Félix pode vir a ser melhor do que ele. Separados pela pandemia da covid-19 há mais de dois meses, o internacional do Atlético Madrid e o jovem da formação do Benfica trocaram elogios numa conversa patrocinada pela BTV.

Os dois irmãos começaram por recordar o momento em que festejaram juntos no Estádio da Luz depois do João ter marcado um golo ao V. Setúbal. «Não foi nada combinado, foi o primeiro jogo em que ele foi como apanha-bolas e calhou ficar naquela baliza onde acabei por fazer golo. Depois desse houve mais um que fui festejar com ele», começa por destacar João Félix.

Hugo, atualmente nos sub-16 do Benfica, também não esquece esse momento, até porque acabou por apanhar uns «calduços» dos companheiros do irmão. «O Pizzi e o Samaris esticaram-se um bocadinho», comentou, recordando ainda que voltou a festejar com o irmão mais velho depois de um golo ao Marítimo.

Separados por quase cinco anos de diferença, João considera que o irmão tem tudo para ir mais longe. «Se tudo correr bem e ele continuar a trabalhar, continuar focado e se continuar a ouvir as pessoas que o têm ajudado, vai ter sucesso. Eu com a idade dele não tinha o caparro que ele tem, nem fazia coisas que ele faz agora. Com as pessoas que tem à volta, tem tudo para correr bem e chegar à equipa principal», vaticinou João.

Hugo, por seu lado, reconhece ter algumas das características do irmão, até porque jogam na mesma posição. «Temos algumas semelhanças. Somos dois jogadores que gostamos de ter a bola», refere, deixando a deixa para o irmão. «Procuramos os dois muito golo, ele bate melhor livres do que eu, mas eu bato melhor penaltis do que ele, mas jogamos mais ou menos nas mesmas posições. Claro que no futebol é preciso jogar simples, mas ambos gostamos de fazer algo diferente e que anime o público. Temos algumas parecenças porque desde pequenos nos vemos a jogar. O que um fazia, o outro tentava fazer», reforça João.

Hugo também não poupa elogios ao irmão e já fala, inclusive, numa Bola de Ouro. «Acredito. Já falámos sobre isso aliás. Antes também falámos sobre o Golden Boy e ele acabou por ganhar. Agora é pensar na Bola de Ouro», atirou.

Apesar da diferença de idades, João e Hugo revelaram ainda o «sonho» de um dia virem a jogar juntos na mesma equipa.