Marco Silva foi questionado sobre o futuro no Fulham e a possibilidade de regressar a Portugal para rumar ao Benfica.

«Não quero falar todas as semanas sobre rumores e essas coisas. Mas claro que posso mencionar a situação. Vamos ser claros sobre isso porque obviamente que é importante clarificar: não recebi qualquer oferta do Benfica. Não tive qualquer conversa com o Benfica e é importante dizer toda a verdade sobre essa situação», referiu o treinador dos londrinos na antevisão ao jogo deste domingo com o Wolverhampton.

O técnico português, que tem em mãos uma proposta de renovação pelo Fulham, disse ainda que não sabe quando tomará uma decisão definitiva sobre o futuro. «Claro que terei de tomar uma decisão. Mas não sei quando acontecerá, não sei dizer-vos.»