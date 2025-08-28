O Nantes está interessado na contratação de João Rego ao Benfica, sabe o Maisfutebol, sendo expectável que faça chegar à SAD encarnada uma proposta até ao fecho do mercado.

O clube da Liga francesa é treinado por Luís Castro, técnico vencedor da UEFA Youth League em 2021/22 que orientou o médio de 20 anos nas camadas jovens do Benfica e que é apreciador das capacidades dele.

Depois de na época passada ter feito 13 jogos pela equipa principal do Benfica - foi ainda utilizado duas vezes no Mundial de Clubes - João Rego ainda não foi opção para nenhum dos sete jogos oficiais da equipa de Bruno Lage em 2025/26. Vê, por isso, com bons olhos uma eventual saída, mesmo por empréstimo, para ter minutos de jogo.

Além do Nantes, o Leicester, do segundo escalão de Inglaterra, também está interessado no jovem médio, tal como também noticiou recentemente o nosso jornal.

João Rego tem contrato com o Benfica até 2028.