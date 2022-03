Jota deixou a sua marca na vitória do Celtic no terreno do Livingston (1-3), em jogo da 30.ª jornada do campeonato português.



Jovem avançado cedido pelo Benfica fez a assistência para o terceiro golo dos líderes, assinado por James Forrest (55m).



O jogador de 22 anos chegou aos dez golos e nove passes decisivos em 31 jogos pelo Celtic na presente temporada.