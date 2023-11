João Neves é a nova coqueluche do Benfica, e no futebol internacional já começam a surgir rumores do interessa que o médio está a despertar.

Como é o caso do Manchester United, clube inglês que tem sido associado ao já internacional português nas últimas semanas. No entanto, na mesma cidade, há quem o queira desviar.

«Se vou pôr uma cunha para ele não ir para o United e desviá-lo para o City? Se eu puder meto uma cunha, claro que sim», respondeu Bernardo Silva esta segunda-feira, à margem da gala Quinas de Ouro.

Antes, o futebolista dos citizens, adepto confesso do Benfica (onde fez a formação), já havia elogiado o jovem de 19 anos: «Fico muito feliz pelo João [Neves], muito feliz pelos miúdos que vão aparecendo na formação do Benfica e que têm aparecido na Seleção Nacional. Tudo de bom para eles.»

«Acho que jogadores com qualidade podem jogar em qualquer campeonato. O que eu vejo é um João Neves muito focado no seu clube, que é o mais importante. É um jogador muito novo, com um futuro muito promissor pela frente. Estou muito feliz pelo que tem feito, chegou à Seleção Nacional e ambientou-se muito bem e que se integrou da melhor forma. Mais um para ajudar a nossa Seleção, se o selecionador [Roberto Martínez] assim o achar, a ganhar o Europeu», referiu.

«Não vamos fugir à responsabilidade que esta geração de jogadores tão bons tem de lutar pelo título»

Premiado na gala, Bernardo confessou que a distinção é «um reconhecimento bonito» e lembrou que o importante agora é preparar da melhor forma o Euro 2024.

«É jogo a jogo, pensar no início da qualificação que vamos ganhar os jogos todos, é um bocado difícil. Portugal entra sempre para ganhar, seja com quem for, e foi isso que tentámos fazer. Aos poucos fomos ganhando e acreditando que podíamos acabar a qualificação só com vitórias. Mas isso para mim é pouco revelante, mais importante do que a qualificação só com vitórias é prepararmos da melhor forma a nossa Seleção para os jogos que aí vêm do Europeu, uma competição difícil em que vamos ter de passar por momentos menos positivos e às vezes dar a volta a esses momentos é o mais difícil.»

«Somos candidatos. Vamos olhar jogo a jogo, vale pouco a pena estarmos já a imaginarmo-nos com a taça na mão. Vale a pena vermos o sorteio, analisarmos os nossos adversários. Mas vamos com muita ambição e não vamos fugir à responsabilidade que esta geração de jogadores tão bons tem de lutar pelo título», rematou Bernardo, ele que não escondeu a ambição de ganhar uma grande competição pela Seleção, depois de ter falhado o Euro 2016 por lesão.