Uma camisola do Benfica que fazia parte do espólio de George Best vai a leilão entre terça e quarta-feira. Trata-se de um objeto especial: é a camisola número 11 utilizada por António Simões na final da Taça dos Campeões Europeus de 1968, que o Benfica perdeu frente ao Man. United, e que no fim do jogo o português trocou com Best.

A camisola adquiriu ainda mais significado por duas razões: foi a primeira Taça dos Campeões que o Man. United venceu e George Best surge com ela vestida, embora virada do avesso, em todas as fotografias que eternizaram uma data especial para o clube, e para o mítico jogador norte-irlandês.

Os organizadores esperavam que a camisola valesse em torno de seis mil euros e nesta altura as licitações já vão em 22 mil euros. O que significa quase quatro vezes mais: e recorde-se, o leilão só termina na quarta-feira.

«Para os adeptos britânicos, não há ninguém tão icónico como George Best. A oportunidade de ter algo que esta lenda já utilizou é imperdível», garantiu David Convery, responsável da Graham Budd Auctions.

Recorde-se que o Man. United venceu a referida final da Taça dos Campeões Europeus de 1968 por 4-1, após prolongamento. Bobby Charlton abriu o marcador, antes de Jaime Graça empatar a partida. No prolongamento, porém, George Best, Bobby Charlton e Brian Kidd estabeleceram o 4-1 final para os Red Devils.