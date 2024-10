Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Brentford, em jogo da Premier League, nesta sexta-feira, o treinador do Manchester United admitiu a possibilidade de contar com Álvaro Carreras, lateral do Benfica.

Isto porque o espanhol chegou ao clube português por seis milhões de euros, mas tem uma cláusula de recompra por parte do clube inglês.

«Acho que tem sido um processo perfeito. Emprestámo-lo ao Preston, depois regressou e seguiu cedido para o Granada. Não jogou muito, observámo-lo e tivemos a possibilidade de o vender. Deu sempre passos em frente para clubes e ligas melhores e agora temos de analisar se pode ser uma boa opção para nós», admitiu o neerlandês.

«Estamos no controlo da situação em relação ao jogador porque temos uma opção de recompra. Mas jogar no Manchester United, na Premier League, não é fácil. É preciso experiência e desenvolvimento», avisou, no entanto.

O United tem jogado com Diogo Dalot do lado esquerdo, com o pé trocado. Carreras leva nove jogos esta temporada, somando aos 16 da última, ao serviço do Benfica.