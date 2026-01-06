Benfica
José Mourinho e a saída de Ruben Amorim: «Não é fator de pressão»
Treinador do Benfica sacode pressão e recorda saída do Manchester United
José Mourinho anteviu nesta terça-feira a meia-final da Taça da Liga contra o Sp. Braga, em Leiria, agendada para quarta-feira (20h). À margem da conferência de imprensa, o treinador do Benfica comentou a saída de Ruben Amorim do Manchester United.
Pressão? Zero
«Não é um fator de pressão para os treinadores em Portugal. Não o sinto dessa forma. A minha carreira no Man United e o motivo pelo qual saí conheço bem, mas fecho a porta e não comento, nem analiso externamente. A história e os números ficaram lá, as três medalhas vieram para casa. O que aconteceu com o Ruben, só ele poderá analisar. Sei que o fará.»
