Enquanto aguarda pela chegada do terceiro filho, Victor Lindelöf mantém o futuro em aberto. Até porque leva apenas 14 jogos na presente época pelo Manchester United, emblema que representa desde 2017, quando deixou o Benfica, e com o qual termina contrato neste verão.

«Tenho mais em que pensar, é uma decisão a tomar em família. Nesta fase, sinto que ainda posso competir ao mais alto nível e quero jogar. Sinto-me confortável no Manchester United, na melhor Liga do Mundo. Terei de reunir com todos os envolvidos», disse, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Citado pelo portal sueco Aftonbladet, o defesa central de 30 anos descartou um eventual regresso à Suécia: «É cedo demais para pensar nisso».

«Benfica? É um clube que significa muito para mim. Moldaram-me enquanto jogador. Mas, não sei o que vai acontecer», terminou.

Lindelöf representou o Benfica entre 2012 e 2017, chegando à equipa B proveniente dos suecos do Vasteras. No currículo do defesa estão em falta – em termos de títulos nacionais – a Supertaça de Inglaterra e a Premier League.

A seleção da Suécia, que perdeu na visita ao Luxemburgo (1-0), recebe a Irlanda do Norte na tarde desta terça-feira (18h), em novo particular.