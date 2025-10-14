O Benfica abriu, na tarde desta terça-feira, o treino à comunicação social, que contou com a presença de Manu Silva e Heorhiy Sudakov.

Manu, que se vê afastado dos relvados desde fevereiro, treinou com bola, indiciando uma evolução na recuperação. O seu regresso está previsto para dezembro.

Já, Sudakov, dispensado da seleção ucraniana, após sofrer um traumatismo no ombro esquerdo, no jogo frente à Islândia, apresentou-se sem qualquer proteção no ombro, ainda que a fazer também treino individualizado.

Os internacionais Ivanovic, Pavlidis, Trubin, Leandro Santos, João Veloso, Henrique Araújo, João Rêgo, Dedić e Dahl já se encontram, também, ao serviço do Benfica.

Das camadas de formação, Ivan Lima (extremo), José Melro (avançado) e Ricardo Ribeiro, (guarda-redes) treinaram com a equipa principal, que se prepara para o jogo da Taça de Portugal, esta sexta-feira, frente ao Chaves.