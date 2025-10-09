Alexander Bah e Manu Silva tiveram a infelicidade de lesionar-se no mesmo dia, no mesmo jogo e no mesmo local do corpo. No decorrer do Benfica-Moreirense de 8 de fevereiro deste ano, sofreram uma rotura do ligamento cruzado anterior.

Agora, já numa fase mais adiantada da recuperação das respetivas lesões, o Benfica partilhou uma conversa franca entre os dois jogadores, em que falam da «partilha da dor» e do «laço criado» entre os dois.

«Ouvi um estalo no joelho. Mesmo que não tenha sido um movimento muito brusco. Lembro-me quando o médico entrou. Examinou o joelho e disse imediatamente ao treinador que precisava de ser substituído. Então, percebi que era... era grave», começou por recordar Bah.

«No meu caso simplesmente não ouvi nenhum estalo, sabes? Para mim foi como se tivesse sentido o joelho a torcer um pouco, e foi só isso. Estava tão quente, que não senti a dor, mas sabia que algo estava errado. É como ter a sensação de que algo não está bem, mas... Lembro-me de cair no chão e de ouvir os adeptos, sabes aquele som de 'uhh'...», relembrou de seguida Manu Silva.

Admitindo nervosismo naquele que era o seu jogo de estreia no Estádio da Luz enquanto jogador do Benfica (algo partilhado por Bah, apesar da sua maior experiência), Manu ficou com um sabor agridoce naquele encontro.

«Para mim, foi uma mistura de emoções. Estava a concretizar um sonho de criança, obviamente, e a aperceber-me de que em 35/37 minutos... Foi um misto de emoções. Ainda assim, tinha um sentimento de realização, sentia-me orgulhoso de mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, pensava: 'Isto tinha de estar escrito'. No primeiro dia, o dia com que sonhava há tanto tempo, e, naquele momento, levo a pancada...», lamenta.

Em seguida, ambos concordaram que, apesar das dificuldades sentidas, o facto de ter alguém a passar pelo mesmo processo ameniza a dor.

«A melhor coisa, se é que existe uma melhor coisa, é o sentimento de ter alguém que passa pelas mesmas dificuldades, que partilha as mesmas conquistas, alguém com quem partilhar a dor. (...) Nesta situação, tenho a certeza de que tens as mesmas dificuldades, e sei que consigo ajudar-te nos dias menos bons. É como se fosse mais fácil passar pelos dias maus quando sabes que tens alguém que está a passar pelo mesmo. E o laço que criámos... Gostamos das mesmas coisas, por exemplo, gostamos de ouvir música, dar umas boas gargalhadas, aproveitar as pequenas coisas do dia a dia. E acho que tem sido bom, por isso, obrigado», agradeceu Manu Silva.

«Concordo totalmente. É como se partilhássemos a dor, mas também o sucesso porque, neste momento, os outros jogadores estão ocupados com os jogos e focados em ganhar. E, para nós, vencer é a próxima meta na nossa recuperação, por isso, facilitou as coisas, se é que se pode dizer assim. E acho que também posso dizer que a nossa amizade ficou fortalecida», afirmou o lateral Alexander Bah.

Reconhecendo que os fisioterapeutas do Benfica são quase seus «psicólogos», Bah e Manu Silva agradecem as condições dadas pelo clube aos seus atletas, sublinhando também o apoio psicológico dado por todos.