Apesar do interesse do Wolverhampton, da Premier League, Manu Silva optou por ingressar no Benfica, numa operação concluída na segunda-feira. Questionado sobre o primeiro reforço de janeiro para Bruno Lage, o treinador do Benfica somou elogios ao ex-V. Guimarães.

«O Manu é uma grande contratação. Foi uma oprtunidade, um nome proposto pelo presidente [Rui Costa] e não o larguei mais enquanto não conseguisse trazer o Manu [risos]. O Benfica fez um trabalho fantástico em convencer um grande jogador. E benfiquista. É à volta destes jogadores com o sentimento de, para além de ser português, grande jogador e benfiquista, à volta deste sentimento a equipa vai evoluir», garantiu Bruno Lage, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, para a Liga.

«É mais uma solução para o meio-campo, o que era importante ter. Pode ser defesa-central e seis. Só tínhamos um seis de raíz, o 'Tino' [Florentino]. Vai ser muito interessante perceber como é que os dois vão crescer e evoluir. Ele pode dar soluções como oito. Tem uma construção muito boa, tem qualidade de passe por isso é um grande jogador. Trabalho muito bom do Benfica», reforçou Lage.

Para contratar Manu, o Benfica deu ao V. Guimarães 12 milhões de euros, mais dois em variáveis, e aceitou ainda deixar 20 por cento de mais-valia numa futura venda para o clube minhoto. O jogador assinou até 2030.